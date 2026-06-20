Tramp opet zapretio Iranu: Amerika bi mogla da naplaćuje taksu za prolaz Ormuskim moreuzom

Kurir pre 1 sat  |  Agencije
Tramp opet zapretio Iranu: Amerika bi mogla da naplaćuje taksu za prolaz Ormuskim moreuzom

Američki predsednik Donald Trampporučio je da bi Amerika mogla da počne da naplaćuje putarinu u Ormuskom moreuzu, a za koji su ranije u subotu iranske vlasti saopštile da je ponovo zatvoren.

Ovu informaciju ubrzo je demantovao Džej Di Vens, potpredsednik SAD, kao i Centralna komanda Američke armije. Tramp se o Ormuskom moreuzu oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social: "Tokom perioda primirja neče biti naplate taksi u Ormuskom moreuzu narednih 60 dana. Nakon isteka tog perioda od 60 dana takođe neče biti naplate taksi, osim ako ih ne uvedu i ne naplaćuju Sjedinjene Američke Države, ukoliko sporazum ne bude zaključen, kao naknadu za usluge pružene
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