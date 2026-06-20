Čaura ga udara u čelo, a on ne menja izraz lica: Prikazan jeziv snimak dečaka ubice, za 49 sekundi ispalio 9 metaka

Oba roditelja su osuđena na zatvorske kazne, a predsednik sudskog veća Dragan Martinović izjavio je prilikom obrazloženja presude da je dečak ubica, prilikom jednog boravka u streljani, ispalio za 49 sekundi čak 9 metaka.

Sudija je objasnio da je tokom 2023. godine dečak ubica zajedno sa ocem bio u streljani. Tada je koristio dva pištolja. Na jednom snimku se vidi kako dečak ubica za 49 sekundi ispaljuje ukupno devet metaka. Takođe se vidi i da, prilikom trećeg i četvrtog ispaljivanja metka, čaure ga udaraju u čelo, a on ne menja izraz lica. Podsetimo, Vladimir je osuđen na 14 godina i šest meseci zatvora, a Miljana Kecmanović na dve godine i 11 meseci zatvora. Nakon presude