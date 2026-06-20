Crvena zvezda dovela legendu na klupu: Bio je deo poslednje šampionske generacije

Mondo pre 1 sat  |  Dušan Ninković
Crvena zvezda dovela legendu na klupu: Bio je deo poslednje šampionske generacije

Svojevremeno jedan od najboljih srpskih rukometaša Nenad Maksić napravio je istorijski i pomalo neočekivan potez u trenerskoj karijeri.

Nekadašnji igrač Crvene zvezde i Partizana, a kasnije i trener crno-belih u narednoj sezoni sedeće na klupi crveno-belog tima i tako "zatvoriti" krug u elitnom rangu domaćeg rukometa. Maksić će na klupi Crvene zvezde naslediti Andreju Vukojevića koji je na kraju sezone prihvatio ponudu da se vrati u Izrael i tamo nastavi trenersku karijeru. Crvena zvezda nije dugo razmatrala pre nego što je ulogu trenera ponudila Maksiću - rukometnom majstoru koji je čak u tri
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