Jak zemljotres pogodio Grčku: Tresla se plaža popularnog letovališta

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), hipocentar zemljotresa bio je na dubini od približno 26 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o žrtvama zemljotresa i povređenima. "Moglo se osetiti podrhtavanje na plaži", "Osetio sam kao da je neko gurao moju ležaljku (na plaži", "Drugi zemljotres se baš osetio i trajao je duže", neki su od komentara ljudi koji su osetili zemljotres, a čija su svedočenja objavljena na sajtu EMSC-a. Oba potresa su se osetila širom ostrva, piše grčki portal "Prototema".