"Ovo je poklon moskovskom agresoru": Poljska oduzela Zelenskom orden, ukrajinski oficir povukao radikalan potez

Mondo pre 31 minuta  |  Marina Letić
"Ovo je poklon moskovskom agresoru": Poljska oduzela Zelenskom orden, ukrajinski oficir povukao radikalan potez

Odluka poljskog predsednika Karola Navrockog da ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom oduzme najviše poljsko odlikovanje, Orden belog orla, izazvala je oštru reakciju u Kijevu i dovela do novih tenzija u odnosima dve savezničke zemlje.

Kao direktan odgovor na ovaj potez Varšave, ukrajinski oficir Kirilo Budanov javno se odrekao svog odlikovanja, Zlatnog oficirskog krsta Ordena "Za zasluge pred Poljskom", koji mu je uručen prošle godine. Odluku poljskog predsednika okarakterisao je kao "neprijateljski čin" i "poklon moskovskom agresoru" koji bi Rusija mogla da iskoristi protiv obe države. U objavi se naglašava da kompleksna i često tragična zajednička istorija Poljske i Ukrajine ne bi smela da
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