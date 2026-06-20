Pao najbrži gol na Svetskom prvenstvu: Šokirao Brazilce, pa opet pokazao klasu

Pao je najbrzi pogodak na Svetskom prvenstvu 2026. Fudbaleri Maroka poveli su protiv Škotske sjajnim pogotkom Ismaila Saibarija kojem je trebalo samo 70 sekundi da zatrese mrežu rivala. Bio je to prvi napad Afrikanaca i prelep gol igrača koji je zabeležio drugi gol na drugom meču na Mundijalu. Osim što mu je trebalo nešto više od minut da donese vođstvo svom timu, uradio je to na jako efektan način. Asistirao mu je Brahim Dijas, isto kao i u prvoj utakmici sa