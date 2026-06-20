AMSS: Raspust je i biće gužvi, automobili na granici u Preševu čekaju oko sat

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
AMSS: Raspust je i biće gužvi, automobili na granici u Preševu čekaju oko sat

Sa početkom školskog raspusta i za srednje škole očekuje se povećan broj vozila na autoputevima ka Egejskom i Jadranskom moru, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vozači se pozivaju da se dobro pripreme pred put, posebno pošto su putovanja sada često duga, a i zbog visokih temperatura u, kako se najavljuje, najtoplijem periodu u godini. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Na granici, putnička vozila se na prelazu Preševo zadržavaju 50 minuta. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju dva sata.
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