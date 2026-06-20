Džej Di Vens: Nema nikakvih pokazatelja da je Ormuski moreuz zatvoren

N1 Info pre 1 sat  |  FoNet
Džej Di Vens: Nema nikakvih pokazatelja da je Ormuski moreuz zatvoren

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Džej Di Vens izjavio je danas da očekuje da će uskoro otputovati u Švajcarsku na razgovore sa Iranom, uprkos izveštajima iz Teherana o zatvaranju Ormuskog moreuza nakon optužbi da su SAD i Izrael prekršili primirje.

On je istakao i da nema nikakve pokazatelje da je Ormuski moreuz zatvoren. Iranska centralna komanda Khatam al-Anbija saopštila je da će Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih plovnih puteva za svetski izvoz nafte, biti zatvoren za brodski saobraćaj, prenela je državna novinska agencija Mehr. U saopštenju se navodi da je zatvaranje moreuza "prvi korak" kao odgovor na, kako se tvrdi, neispunjavanje preuzetih obaveza, uz upozorenje da će uslediti i druge mere ukoliko
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