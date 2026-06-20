Meloni odgovorila Trampu: Što se tiče moje popularnosti, biti Vaš prijatelj mi sigurno nije pomoglo

N1 Info pre 3 sata  |  FoNet
Meloni odgovorila Trampu: Što se tiče moje popularnosti, biti Vaš prijatelj mi sigurno nije pomoglo

Premijerka Italije Đorđa Meloni poručila je danas predsedniku Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donaldu Trampu da su njegovi stalni, ničim izazvani napadi besmisleni, dodajući da njenoj popularnosti u Italiji sigurno nije pomoglo to što je prijateljica sa njim.

U objavi na Instagramu, Meloni je odgovorila na najnovije objave Donalda Trampa u kojoj je kritikuje što ne želi da pomogne Sjedinjenim Državama u nameri da spreči Iran da napravi nuklearno oružje i ponavlja tvrdnje da ga je molila za zajedničku fotografiju na samitu G7 u Evijanu. "Što se tiče moje popularnosti, biti Vaš prijatelj mi sigurno nije pomoglo, niti ona zavisi od mojih odnosa sa vama. Moja popularnost zavisi od moje sposobnosti da branim nacionalne
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