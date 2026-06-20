MUP objavio procenu broja okupljenih na skupu u Novom Sadu

U Novom Sadu, na studentskom skupu, danas se okuplio, prema procenama policije "najviše oko 7.800 osoba".

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je obavestio javnost da je na Turbo kružnom toku u Novom Sadu, održano neprijavljeno javno okupljanje, koje je završeno u 19.05. "Prema procenama policije, na ovom neprijavljenom skupu okupilo se najviše oko 7.800 lica, dok je saobraćaj bio blokiran od strane traktorista i motociklista", navodi se. Policija je, kako je saopšteno, preduzela sve preventivne i operativne mere radi očuvanja javnog reda i mira i radi sprečavanja