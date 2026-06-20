Na današnji dan, 20. jun: Turci zauzeli Smederevo, umrla Klara Cetkin...

N1 Info pre 24 minuta  |  Beta
Na današnji dan, 20. jun: Turci zauzeli Smederevo, umrla Klara Cetkin...
Na današnji dan dogodilo se: 1459. Turci su zauzeli utvrđeni grad Smederevo, poslednje uporište srpske srednjovekovne države, čime je ona i formalno izgubila samostalnost i potpala pod vlast Osmanskog carstva. 1597. Umro je holandski polarni istraživač Vilem Barenc dok je pokušavao da nadje severoistočni pomorski prolaz iz Evrope u Ameriku. Po njemu je dobilo naziv Barencovo more na severu Evrope. Delove njegovog dnevnika našao je norveški kapetan Karlsen 1871.
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