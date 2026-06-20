Supruzi španskog premijera oduzet pasoš i određeno suđenje zbog optužbi za korupciju

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Supruzi španskog premijera oduzet pasoš i određeno suđenje zbog optužbi za korupciju

Supruga španskog premijera Pedra Sančeza, Begonja Gomez, moraće da ide na suđenje po optužbama za korupciju i zabranjeno joj je da napusti zemlju, odlučio je danas nadležni sudija.

Gomez je pod istragom zbog optužbi da je iskoristila svoj položaj kako bi obezbedila ugovore o radu, što ona negira, prenosi agencija Rojters. Slučaj su pokrenule krajnje desničarske grupe u zemlji. Istražni sudija Huan Karlos Peinado naredio je Gomez da preda svoj pasoš, zabranio joj da napusti Španiju i zahtevao od nje da se javlja sudu dva puta mesečno. Slučaj je jedna od nekoliko istraga o korupciji koje se vode, ili su po njima suđenja već u toku, a koje
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