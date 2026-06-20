U sudaru dva teretna voza u Nemačkoj jedna osoba poginula

N1 Info pre 1 sat  |  RTS
U sudaru dva teretna voza u Nemačkoj jedna osoba poginula

Jedna osoba je poginula u sudaru dva teretna voza jutros na železničkom nadvožnjaku u Minhenu, koji je doveo do toga da dva vagona iskliznu iz šina i padnu na ulicu ispod, saopštila je lokalna policija.

Uzrok incidenta je pod istragom, rekao je Rojtersu portparol policije u Minhenu. Službe za hitne slučajeve obaveštene su o sudaru u okrugu Milbertshofen, a oko 60 ekipa za hitne intervencije poslato je na lice mesta, rekao je portparol vatrogasne službe. Prema prvim procenama policije, voz čiji su vagoni pali sa nadvožnjaka nije prevozio teret, tako da nije postojala opasnost po stanovništvo.
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