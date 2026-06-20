Poverenik Antonijević: Nismo bili blizu građanskog rata, institucije bile dovoljno jake

Nedeljnik pre 44 minuta
Poverenik Antonijević: Nismo bili blizu građanskog rata, institucije bile dovoljno jake
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević izjavio je danas da društvo u Srbiji nije bilo blizu građanskog rata, nakon protesta 15. marta, jer su, kako je naveo institucije bile „dovoljno jake“. „Institucije su zaista u tom trenutku bile dovoljno jake da imaju mogućnost i kontrolu svega onoga što se dešava na ulicama Beograda, to se pokazalo i kroz skoro 30.000 skupova koji su održani, neprijavljenih, gde ste imali pojedine incidente na koje treba
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Poverenik Antonijević: „Nismo bili blizu građanskog rata, institucije bile dovoljno jake“

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