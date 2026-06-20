Protest Studenata u blokadi danas u Novom Sadu: U toku postavljanje štandova, glavni program od 17.30 časova

Nedeljnik pre 1 sat
Protest Studenata u blokadi danas u Novom Sadu: U toku postavljanje štandova, glavni program od 17.30 časova

Danas se u Novom Sadu održava protest na koji su pozvali Studenti u blokadi.

Kako su studenti ranije najavili, glavni program počinje u 17.30 časova kod kružnog toka na uglu Cara Lazara i Fruškogorske ulice. Reporterka N1 javlja da se od ranih jutarnjih časova postavlja bina kod kružnog toka na uglu Cara Lazara i Fruškogorske ulice. Student Pravnog fakulteta Mateja Magda rekao je za N1 da je Novi Sad „mesto odakle je sve počelo“, kao i da dugo u tom gradu nije održan studentski skup. „Moramo podsetiti ljude da smo mi i dalje tu, da smo i
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