Protest Studenata u blokadi danas u Novom Sadu: U toku postavljanje štandova, glavni program od 17.30 časova

Danas se u Novom Sadu održava protest na koji su pozvali Studenti u blokadi.

Kako su studenti ranije najavili, glavni program počinje u 17.30 časova kod kružnog toka na uglu Cara Lazara i Fruškogorske ulice. Reporterka N1 javlja da se od ranih jutarnjih časova postavlja bina kod kružnog toka na uglu Cara Lazara i Fruškogorske ulice. Student Pravnog fakulteta Mateja Magda rekao je za N1 da je Novi Sad „mesto odakle je sve počelo“, kao i da dugo u tom gradu nije održan studentski skup. „Moramo podsetiti ljude da smo mi i dalje tu, da smo i