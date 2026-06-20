Vremenska prognoza: Sunčano i toplo, slaba kiša popodne u planinskim predelima

Nedeljnik pre 27 minuta
Vremenska prognoza: Sunčano i toplo, slaba kiša popodne u planinskim predelima
U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo uz slab vetar uglavnom severnih pravaca, a posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom očekuju se tek ponegde u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Najniža temperatura će se kretati od 12 stepeni do 20, najviša dnevna od 31 do 34 stepena. U Beogradu će biti sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca. Najniža
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