Vremenska prognoza: Sunčano i toplo, slaba kiša popodne u planinskim predelima

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo uz slab vetar uglavnom severnih pravaca, a posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom očekuju se tek ponegde u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Najniža temperatura će se kretati od 12 stepeni do 20, najviša dnevna od 31 do 34 stepena. U Beogradu će biti sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca. Najniža