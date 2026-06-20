Vučić o studentskom skupu u Novom Sadu: Sve je to šuplje i prazno, okupilo se 3.300 ljudi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je današnji studentski skup u Novom Sadu okarakterisa kao „šupalj i prazan“, te ukazao da s tim okupljanjem nema problema jer je za njega to demokratski.

On je, tokom intervjua za tri provladine televizije odbacio navode da vlast „jer se uplašila“ stoji iza saopštenja beogradskog tužilaštva o „slučaju zvučni top“ u vezi dešavanja na protestu 15. marta lane u Beogradu. Kazao je da je u Novom Sadu , u 17.30 časova bilo 3.360 okupljenih iz cele Vojvodine i pozvao tri provladine televizije – Pink, Informer i Prvu da prenose njihova obraćanja i ostalo. Vučić je „zamolio“ urednike tih medija da „puste (uživo) skup i