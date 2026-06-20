Vučić o studentskom skupu u Novom Sadu: Sve je to šuplje i prazno, okupilo se 3.300 ljudi

Nedeljnik pre 36 minuta
Vučić o studentskom skupu u Novom Sadu: Sve je to šuplje i prazno, okupilo se 3.300 ljudi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je današnji studentski skup u Novom Sadu okarakterisa kao „šupalj i prazan“, te ukazao da s tim okupljanjem nema problema jer je za njega to demokratski.

On je, tokom intervjua za tri provladine televizije odbacio navode da vlast „jer se uplašila“ stoji iza saopštenja beogradskog tužilaštva o „slučaju zvučni top“ u vezi dešavanja na protestu 15. marta lane u Beogradu. Kazao je da je u Novom Sadu , u 17.30 časova bilo 3.360 okupljenih iz cele Vojvodine i pozvao tri provladine televizije – Pink, Informer i Prvu da prenose njihova obraćanja i ostalo. Vučić je „zamolio“ urednike tih medija da „puste (uživo) skup i
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Vučić: Od početka smo znali da nije bilo zvučnog topa, ali nismo znali precizno šta je

Vučić: Od početka smo znali da nije bilo zvučnog topa, ali nismo znali precizno šta je

RTV pre 31 minuta
Vučić tvrdi da je u Novom Sadu 3.300 ljudi, odbacuje navode studenata o zvučnom topu

Vučić tvrdi da je u Novom Sadu 3.300 ljudi, odbacuje navode studenata o zvučnom topu

N1 Info pre 46 minuta
"Ime liste objaviću u subotu", Vučić o izborima: "Jedni će biti u oktobru ili novembru"

"Ime liste objaviću u subotu", Vučić o izborima: "Jedni će biti u oktobru ili novembru"

Blic pre 26 minuta
Zdravko Ponoš: Priča vlasti o manipulaciji zvučnim topom služi da bi se studentski pokret brendirao kao teroristički

Zdravko Ponoš: Priča vlasti o manipulaciji zvučnim topom služi da bi se studentski pokret brendirao kao teroristički

Glas Šumadije pre 15 minuta
Vučić: Pozivam ljude da se 27. juna okupimo pod zastavom Srbije, bez besa i revanšizma

Vučić: Pozivam ljude da se 27. juna okupimo pod zastavom Srbije, bez besa i revanšizma

Blic pre 31 minuta
Vučić: Pozivam ljude da se 27. juna okupimo pod zastavom Srbije, bez besa i revanšizma

Vučić: Pozivam ljude da se 27. juna okupimo pod zastavom Srbije, bez besa i revanšizma

RTK pre 36 minuta
Vučić: Valjevski slučaj je pokušaj da se izazove građanski rat

Vučić: Valjevski slučaj je pokušaj da se izazove građanski rat

Vreme pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVojvodinaNovi SadTužilaštvoPredsednik SrbijeZvučni top

Politika, najnovije vesti »

Vučić otkrio kada će biti pušten u rad portal „Ko si bre ti?“

Vučić otkrio kada će biti pušten u rad portal „Ko si bre ti?“

Danas pre 41 minuta
Vučić: Od početka smo znali da nije bilo zvučnog topa, ali nismo znali precizno šta je

Vučić: Od početka smo znali da nije bilo zvučnog topa, ali nismo znali precizno šta je

RTV pre 31 minuta
Vučić tvrdi da je u Novom Sadu 3.300 ljudi, odbacuje navode studenata o zvučnom topu

Vučić tvrdi da je u Novom Sadu 3.300 ljudi, odbacuje navode studenata o zvučnom topu

N1 Info pre 46 minuta
"Ime liste objaviću u subotu", Vučić o izborima: "Jedni će biti u oktobru ili novembru"

"Ime liste objaviću u subotu", Vučić o izborima: "Jedni će biti u oktobru ili novembru"

Blic pre 26 minuta
Zdravko Ponoš: Priča vlasti o manipulaciji zvučnim topom služi da bi se studentski pokret brendirao kao teroristički

Zdravko Ponoš: Priča vlasti o manipulaciji zvučnim topom služi da bi se studentski pokret brendirao kao teroristički

Glas Šumadije pre 15 minuta