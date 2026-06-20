(Foto/Video) Završen protest studenata i građana u Novom Sadu: Skup protekao bez incidenata

Protest na novosadskom turbo kružnom toku je završen i gađani se razilaze, što je u skladu sa planom studenata da se protest završi pre nego što padne mrak, kako bi izbegli incidente.

Protest u Novom Sadu imao je u fokusu nekoliko tema - promene u prethodnih godinu i po dana, stanje u medijima, policiji i izborni uslovi. Skup je protekao bez incidenata. Glavni program sa govornicima na kružnom toku počeo je oko 18 sati. Program je kasnio jer se čekalo da svi građani stignu na skup, nezvanično smo saznali od studenata u blokadi. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je na skupu u Novom Sadu, održano neprijavljeno javno okupljanje, koje