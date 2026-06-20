(Foto/Video) Završen protest studenata i građana u Novom Sadu: Skup protekao bez incidenata

Newsmax Balkans pre 2 sata  |  Newsmax Balkans
(Foto/Video) Završen protest studenata i građana u Novom Sadu: Skup protekao bez incidenata

Protest na novosadskom turbo kružnom toku je završen i gađani se razilaze, što je u skladu sa planom studenata da se protest završi pre nego što padne mrak, kako bi izbegli incidente.

Protest u Novom Sadu imao je u fokusu nekoliko tema - promene u prethodnih godinu i po dana, stanje u medijima, policiji i izborni uslovi. Skup je protekao bez incidenata. Glavni program sa govornicima na kružnom toku počeo je oko 18 sati. Program je kasnio jer se čekalo da svi građani stignu na skup, nezvanično smo saznali od studenata u blokadi. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je na skupu u Novom Sadu, održano neprijavljeno javno okupljanje, koje
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Studenti: Pred nama je leto borbe

Studenti: Pred nama je leto borbe

Vreme pre 29 minuta
U Novom Sadu završen protest studenata u blokadi

U Novom Sadu završen protest studenata u blokadi

RTV pre 1 sat
BLOG uživo: Skup u Novom Sadu završen, studenti poručili da je pred nama dugo i toplo leto, leto organizovanja i leto borbe

BLOG uživo: Skup u Novom Sadu završen, studenti poručili da je pred nama dugo i toplo leto, leto organizovanja i leto borbe

Mašina pre 2 sata
Protest u Novom Sadu okupio više hiljada ljudi

Protest u Novom Sadu okupio više hiljada ljudi

NoviSad.com pre 2 sata
U Novom Sadu održan protest studenata u blokadi

U Novom Sadu održan protest studenata u blokadi

Sputnik pre 2 sata
BLOG uživo: Kolone sa novosadskog kampusa i iz Limanskog parka stigle kod turbo kružnog toka

BLOG uživo: Kolone sa novosadskog kampusa i iz Limanskog parka stigle kod turbo kružnog toka

Mašina pre 3 sata
(BLOG) "Pokušaće da nas podele, ali kad se okupimo pokažemo da im nije uspelo": Protest u Novom Sadu

(BLOG) "Pokušaće da nas podele, ali kad se okupimo pokažemo da im nije uspelo": Protest u Novom Sadu

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadMinistarstvo unutrašnjih poslova

Društvo, najnovije vesti »

Uprkos tome što je sud suspendovao dozvolu za rad Fakulteta srpskih studija, Ministarstvo i niški Univerzitet postupaju kao da…

Uprkos tome što je sud suspendovao dozvolu za rad Fakulteta srpskih studija, Ministarstvo i niški Univerzitet postupaju kao da ta odluka ne postoji

Danas pre 45 minuta
Muškarac poginuo u sudaru autobusa i automobila kod Niša

Muškarac poginuo u sudaru autobusa i automobila kod Niša

Danas pre 1 sat
Ko su gosti Utiska nedelje?

Ko su gosti Utiska nedelje?

Danas pre 1 sat
Alal vam lenor

Alal vam lenor

Danas pre 2 sata
Gde se živi najduže? Istraživanje pokazuje koje zemlje predvode u očekivanom životnom veku do 2030. godine

Gde se živi najduže? Istraživanje pokazuje koje zemlje predvode u očekivanom životnom veku do 2030. godine

Danas pre 2 sata