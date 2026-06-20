Kancelarija za KiM: Stradanje braće Simić jedan od zločina nad Srbima na Kosovu bez sudskog epiloga

U selu Slivovo pre 27 godina, ubijeni su Trajan, Dimitrije, Živojin i Živko Simić, na zemlji na kojoj su rođeni i koju nisu želeli da napuste. Njihovo stradanje ostaje jedan od brojnih zločina nad Srbima na KiM koji nisu dobili sudski epilog, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Kako se navodi, iako se zločin dogodio u prisustvu međunarodnih bezbednosnih snaga i u zoni odgovornosti britanskog KFOR, istina i pravda za porodicu Simić do danas nisu stigle - počinioci nisu pronađeni, a sećanje na ovaj zločin ostaje opomena da bez kažnjavanja zločina nema ni istinskog mira. "Sudbina braće Simić svedoči o tragičnim danima kroz koje je prolazio srpski narod na Kosovu i Metohiji i to nakon dolaska međunarodnih misija. U atmosferi straha i