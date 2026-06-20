Kancelarija za KiM: Stradanje braće Simić jedan od zločina nad Srbima na Kosovu bez sudskog epiloga

Newsmax Balkans pre 59 minuta  |  Newsmax Balkans
Kancelarija za KiM: Stradanje braće Simić jedan od zločina nad Srbima na Kosovu bez sudskog epiloga

U selu Slivovo pre 27 godina, ubijeni su Trajan, Dimitrije, Živojin i Živko Simić, na zemlji na kojoj su rođeni i koju nisu želeli da napuste. Njihovo stradanje ostaje jedan od brojnih zločina nad Srbima na KiM koji nisu dobili sudski epilog, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Kako se navodi, iako se zločin dogodio u prisustvu međunarodnih bezbednosnih snaga i u zoni odgovornosti britanskog KFOR, istina i pravda za porodicu Simić do danas nisu stigle - počinioci nisu pronađeni, a sećanje na ovaj zločin ostaje opomena da bez kažnjavanja zločina nema ni istinskog mira. "Sudbina braće Simić svedoči o tragičnim danima kroz koje je prolazio srpski narod na Kosovu i Metohiji i to nakon dolaska međunarodnih misija. U atmosferi straha i
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Kancelarija: Godišnjica ubistva četvorice Srba u selu Slivovo na Kosovu

Kancelarija: Godišnjica ubistva četvorice Srba u selu Slivovo na Kosovu

Serbian News Media pre 29 minuta
Zločin bez kazne: Pre 27 godina kod Novog Brda četiri brata su ubijena na kućnom pragu

Zločin bez kazne: Pre 27 godina kod Novog Brda četiri brata su ubijena na kućnom pragu

Sputnik pre 29 minuta
Kancelarija: Godišnjica ubistva četvorice Srba u selu Slivovo na Kosovu

Kancelarija: Godišnjica ubistva četvorice Srba u selu Slivovo na Kosovu

Danas pre 1 sat
Odrali su ih i povadili im bubrege! Četvoricu članova porodice Simić Albanci su zverski pobili pred pripadnicima Kfora, pravde…

Odrali su ih i povadili im bubrege! Četvoricu članova porodice Simić Albanci su zverski pobili pred pripadnicima Kfora, pravde nema ni posle 27 godina

Kurir pre 1 sat
Kancelarija za KiM: Stradanje Simića jedan od zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji bez sudskog epiloga

Kancelarija za KiM: Stradanje Simića jedan od zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji bez sudskog epiloga

Euronews pre 44 minuta
Kancelarija za KiM: Stradanje porodice Simić zločin bez sudskog epiloga

Kancelarija za KiM: Stradanje porodice Simić zločin bez sudskog epiloga

RTS pre 59 minuta
Kancelarija: Stradanje Simića jedan od zločina nad Srbima na KiM bez sudskog epiloga

Kancelarija: Stradanje Simića jedan od zločina nad Srbima na KiM bez sudskog epiloga

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoKFORMetohijaKosovo i Metohija

Politika, najnovije vesti »

SSP: Nepoznati muškarac vandalizovao prostorije centrale stranke natpisom „Srbija pobeđuje“

SSP: Nepoznati muškarac vandalizovao prostorije centrale stranke natpisom „Srbija pobeđuje“

Insajder pre 34 minuta
Meloni odbrusila Trampu: Ni ja, ni Italija ne preklinjemo nikoga

Meloni odbrusila Trampu: Ni ja, ni Italija ne preklinjemo nikoga

Vreme pre 29 minuta
Čačanin udario na prosotorije SSP-a u Beogradu, ispisao grafite

Čačanin udario na prosotorije SSP-a u Beogradu, ispisao grafite

Ozon press pre 34 minuta
Kancelarija: Godišnjica ubistva četvorice Srba u selu Slivovo na Kosovu

Kancelarija: Godišnjica ubistva četvorice Srba u selu Slivovo na Kosovu

Serbian News Media pre 29 minuta
Grupa pro-evropskih stranaka i pokreta dogovorila Platformu za evropsku Srbiju

Grupa pro-evropskih stranaka i pokreta dogovorila Platformu za evropsku Srbiju

Serbian News Media pre 24 minuta