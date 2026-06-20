Najskuplji stan prodat za 2,6 miliona evra u Beogradu, garažno mesto 77.000 evra: Rast prodaje i u Novom Sadu

Newsmax Balkans pre 2 sata  |  Newsmax Balkans
Najskuplji stan prodat za 2,6 miliona evra u Beogradu, garažno mesto 77.000 evra: Rast prodaje i u Novom Sadu

Najskuplje nepokretnosti zabeležene su u Beogradu, najveći iznos izdvojen je za stan na teritoriji gradske opštine Savski venac 2.600.000 evra, saopštio je Republički geodetski zavod.

Kako su naveli, taj iznos je ujedno ostvario i najvišu cenu kvadratnog metra stana u Srbiji. Iz RGS su naglasili da je najskuplja kuća prodata na teritoriji gradske opštine Savski venac za 2.100.000 evra, dok je najskuplje garažno mesto u prvom kvartalu 2026. godine plaćeno 77.000 evra na teritoriji gradske opštine Stari grad. U saopštenju RGS se ističe da je ukupna vrednost ostvarenog prometa na tržištu nepokretnosti u Srbiji dostigla približno dve milijarde evra,
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