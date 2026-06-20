"Petarda" u Hjustonu: Holandija ubedljivo savladala Švedsku

Newsmax Balkans pre 1 sat
"Petarda" u Hjustonu: Holandija ubedljivo savladala Švedsku

Fudbalska reprezentacija Holandije savladala je Švedsku rezultatom 5:1 u utakmici drugog kola F grupe na Svetskom prvenstvu.

Brajan Brobi bio je strelac u petom i 17. minutu, Kodi Gakpo u 47. i 54. minutu, a Krisensio Samervil u 89. minutu. Gol za Švedsku postigao je Entoni Elanga u 59. minutu. Holandija sada ima četiri boda i skoro je obezbedila nokaut fazu, dok su Šveđani ostali na tri boda. U drugom meču grupe od šest ujutru igraju Tunis i Japan. U poslednjem kolu, 26. juna, sastaju se Švedska-Japan i Holandija-Tunis.
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