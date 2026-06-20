Pobede Brazila i Maroka, Turska završila takmičenje na Mundijalu 2026

Fudbalska reprezentacija Brazila pobedila je Haiti sa 3:0 u utakmici drugog kola grupe C na Svetskom prvenstvu. Maroko je savladao Škotsku 1:0, dok je Turska poražena od Paragvaja sa 1:0.

Fudbalska reprezentacija Brazila savladala je Haiti rezultatom 3:0 u utakmici drugog kola C grupe na Svetskom prvenstvu. Mateus Kunja bio je dvostruki strelac, u 23. i 36, a pogodio je i Vinisijus Žunior u 45+3. minutu. Brazil je imao još nekoliko dobrih šansi, Gabrijel Martineli je pogodio prečku, Endriku je poništen gol, ali je jednu sjajnu intervenciju imao i golman Alison. Ipak, za brigu selektora Karla Anćelotija je povreda Rafinje, koji je u 40. minutu