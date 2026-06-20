Iran ponovo zatvorio Ormuski moreuz zbog sukoba u Libanu, pregovori u Švajcarskoj sutra

NIN pre 5 sati
Iran ponovo zatvorio Ormuski moreuz zbog sukoba u Libanu, pregovori u Švajcarskoj sutra

Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana saopštilo je da će naredna runda tehničkih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana biti održana sutra u mestu Burgenštok u Švajcarskoj.

Kako se navodi u saopštenju, u razgovorima će učestvovati predstavnici SAD i Irana, uz posredovanje delegacija Pakistana i Katara. Iransko Ministarstvo spoljnih poslova je danas saopštilo da je iranska delegacija otputovala u Švajcarsku kako bi pratila sprovođenje "obaveza" Sjedinjenih Država prema memorandumu o razumevanju. Prethodno je izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof krenuo za Švajcarsku, prenosi američki portal Aksios pozivajučise na reči američkog zvaničnika.
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