Tramp predstavio luksuzni avion, poklon Katara, koji postaje deo predsedničke flote

NIN pre 31 minuta  |  Grejs Eliza Gudvin
Tramp predstavio luksuzni avion, poklon Katara, koji postaje deo predsedničke flote

Predsednik Donald Tramp objavio je da će novi Boing 747-8, koji je prošle godine Amerika dobila kao 'bezuslovni' poklon katarske Vlade, postati deo Leteće tvrđave broj jedan (Air Force One), što je zvanično ime za avion koji koriste predsednici.

Američka vojska je završila prilagođavanja luksuznog džambo-džeta, čija se vrednost procenjuje na oko 400 miliona dolara. "Ovaj avion je prepravljen u leteću Belu kuću na nivou luksuza koji niko ranije nije video", rekao je Tramp u govoru u vazduhoplovnoj bazi Endruz u petak. Američko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da će početi odobravanje probnih letova avionu - što je "finalni test" načinjenih izmena - pre nego što počne da se koristi za prevoz predsednika.
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