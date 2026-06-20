Tramp predstavio novi predsednički avion, po njegovom ukusu prepravljeni katarski Boing 747

Predsednik SAD Donald Tramp predstavio je u petak novi predsednički avion "Erfors uan", bivši katarski džambo džet koji je prepravljen u zvaničnu predsedničku letelicu.

Američka administracija zvanično je prihvatila luksuzni Boing 747 od Katara prošle godine da se koristi kao predsednički avion, uprkos pitanjima o etičnosti i legalnosti prihvatanja tako skupog poklona od strane vlade. Tramp je ranije rekao da neće leteti okolo u katarskom avionu kada napusti predsedničku funiciju, i da će avion biti doniran budućoj predsedničkoj biblioteci. Avion koji je poklon Katra služi da "premosti" prevoz predsednika dok ne stignu novi avioni