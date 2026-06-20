FOTO, VIDEO Kolone građana stigle na turbo kružni tok: Skup u Novom Sadu - "Ovde je sve počelo"

Nova pre 14 minuta
FOTO, VIDEO Kolone građana stigle na turbo kružni tok: Skup u Novom Sadu - "Ovde je sve počelo"

Danas se u Novom Sadu održava veliki skup u organizaciji novosadskih studenata u blokadi, najavljeno je da okupljanje počinje u 14.30 časova, dok će glavni program početi u 17.30.

Pripreme za veliki studentski protest koji je za danas najavljen u Novom Sadu, uveliko su počele, a na ulicama Novog Sada već se mogu videti studenti kako postavljaju binu, štandove i pripremaju druge sadržaje za sve posetioce. Neke kolone građana stigle su na kružni tok, dok se druge još očekuju, kada će i početi glavni program skupa. Oko 17 časova počela je šetnja ka kružnom toku, a dve grupe koje su krenule iz Kampusa i Limanskog parka spojile su se u jednu
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