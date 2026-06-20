Holandija poslala Šveđane na "spavanje", šest golova na spektakularnom meču

Nova pre 17 minuta
Holandija poslala Šveđane na "spavanje", šest golova na spektakularnom meču

Uskoro ulazimo u drugi deo grupne faze Mundijala, a zajedno sa Nova.rs pratite sve duele na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi.

Od 19 časova prvi meč igraju Holandija i Švedska, dok će od 22.00 igrati Obala Slonovače i Nemačka. Kasnije, od 02.00 igraju Ekvador i Kurasao, a poslednji meč dana odigraće reprezentativci Tunisa i Japana. Sastave timova možete da pogledate ispod teksta: Reprezentativci Holandije pobedili su selekciju Švedske sa 5:1 i tako su došli do četvrtog boda. The Netherlands' last last 11 group stage games at the FIFA men’s World Cup: 2010 ◉ 2-0 vs Denmark ◉ 1-0 vs Japan ◉
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