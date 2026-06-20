Kakva ludnica na Mundijalu: Dva gola za 20 minuta, šta se ovo dešava?

Nova pre 11 minuta
Kakva ludnica na Mundijalu: Dva gola za 20 minuta, šta se ovo dešava?

Uskoro ulazimo u drugi deo grupne faze Mundijala, a zajedno sa Nova.rs pratite sve duele na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi.

Od 19 časova prvi meč igraju Holandija i Švedska, dok će od 22.00 igrati Obala Slonovače i Nemačka. Kasnije, od 02.00 igraju Ekvador i Kurasao, a poslednji meč dana odigraće reprezentativci Tunisa i Japana. Sastave timova možete da pogledate ispod teksta: Sjajno je Đekereš pronašao Ajarija koji nije primio loptu na pravi način. Zbog toga rezultat na semaforu ostaje isti. 🚨 Double lead given by Brian Brobbey 🇳🇱 Netherlands 2-0 Sweden 🇸🇪 pic.twitter.com/On06JLaDb1
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