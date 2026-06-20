Maroko srušio Škotsku i napravio ogroman korak ka nokaut fazi

Fudbaleri Maroka savladali su Škotsku sa 1:0 u utakmici 2. kola C grupe Svetskog prvenstva u SAD, Kanad i Meksiku na stadionu u Bostonu i tako napravili veliki korak ka nokaut fazi.

Maroku je bilo potrebno manje od dva minuta - tačnije, 70 sekundi - kako bi odigrali sjajnu akciju i preko Ismaela Saibarija stigli do gola viška. Ovaj pogodak bio je najbrži u istoriji Maroka, kada je u pitanju njihov nastup na šampionatima sveta. Koliko slabo je Škotska igrala na ovom meču dovoljno ilustruje podatak da su prvi udarac ka golu uputili tek u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, i to šut koji je otišao oko desetak metara od gola. Iako su u drugom