Zlatan šokirao sve: Prognozirao ko osvaja Mundijal i ostavio u čudu

Nova pre 34 minuta
Zlatan šokirao sve: Prognozirao ko osvaja Mundijal i ostavio u čudu

Zlatan Ibrahimović, legendarni bivši fudbaler, šokirao je sve prognozom da bi Sjedinjene Američke Države mogle do titule.

SAD jesu silovito krenule u turnir na kom su domaćini, zajedno sa Meksikom i Kanadom. Razbili su Paragvaj sa 4:1 a onda pobedili i Australiju 2:0. Ipak, prema gotovo svim procenama, i dalje ne spadaju u red najvećih favorita zbog objaktivno manjeg kvaliteta u odnosu na neke druge ekipe, poput Francuske, Španije, Engleske, Brazila, Argentine, Nemačke... Međutim, Zlatan Ibrahimović veruje da čak mogi i do trofeja. "Danas su uradili dobar posao. Iskreno, Australija
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