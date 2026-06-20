Martines: Ronaldo mora bude na terenu kada želite golove

Ronaldo je odigrao ceo meč protv DR Kongo

Selektor fudbalske reprezentacije Portugalije Roberto Martines izjavio je da nije bilo potrebe da zameni kapitena Kristijana Ronalda na utakmici protiv Demokratske Republike Kongo na Svetskom prvenstvu, preneo je ESPN. Fudbaleri Portugalije i DR Konga odigrali su u sredu u Hjustonu nerešeno 1:1 u utakmici prvog kola grupe K na SP. Ronaldo je odigrao ceo meč za svoj tim, ali nije uspeo da se upiše u listu strelaca. „Na utakmici kao što je bila ova, gde smo se mučili