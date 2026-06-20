Mokber: Protok nafte kroz Ormuz zavisiće od primene sporazuma

CENTCOM tvrdi da Iran nema potpunu kontrolu nad Ormuzom

Savetnik iranskog vrhovnog vođe Mohamed Mokber poručio je danas da će protok energenata na Bliskom istoku, uključujući pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, zavisiti od pune primene američko-iranskog sporazuma. „Amerikanci razumeju jezik ekonomije i odnos troškova i koristi bolje od svega drugog“, napisao je on na platformi Iks i poručio da će sve dok sporazum ostane samo na papiru, tokovi energije na Bliskom istoku takođe ostati blokirani“ - . Njegove izjave