SAD:Naredna runda pregovora Libana i Izraela od 23. do 25. juna u Vašingtonu

Politika pre 3 sata
SAD:Naredna runda pregovora Libana i Izraela od 23. do 25. juna u Vašingtonu

Rubio „ponovio potrebu za razoružavanjem“ Hezbolaha

Naredna runda libansko-izraelskih pregovora održaće se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, saopštio je danas Stejt department nakon telefonskog razgovora američkog državnog sekretara Marka Rubija i libanskog predsednika Džozefa Auna. Tokom razgovora Rubio je „ponovio potrebu za razoružavanjem“ Hezbolaha i ponovo potvrdio američku „podršku naporima vlade u Bejrutu da stvori potpuno suverenu libansku državu koja je u miru sa svim svojim susedima“, naveo je portparol
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