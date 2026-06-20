Tramp optužio Obamu i zapadne lidere za izbacivanje Rusije iz G8

Politika pre 57 minuta
Tramp optužio Obamu i zapadne lidere za izbacivanje Rusije iz G8

Moja moć nema granice, ali ekonomija je jedino ograničenje

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da rata u Ukrajini verovatno ne bi bilo da Zapad nije izbacio Rusiju iz Grupe osam, ocenivši da je isključenje Moskve iz tog formata bila jedna od odluka koje su dugoročno promenile bezbednosnu arhitekturu u Evropi. Tramp je u intervjuu za portal „Aksios” rekao da bivši američki predsednik Barak Obama, kao i „još jedna ili dve zemlje”, nisu želeli ruskog predsednika Vladimira Putina u tom formatu.
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