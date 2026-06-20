Ukrajinske snage pogodile drumski most preko Kerčkog moreuza

Politika pre 1 sat
Ukrajinske snage pogodile drumski most preko Kerčkog moreuza

Kerčki moreuz spaja Azovsko more sa zalivom Sivaš na jugu Ukrajine

Ukrajinska vojska pogodila je, u napadu izvedenom posle ponoći, drumski most preko Kerčkog moreuza, koji spaja Azovsko more sa zalivom Sivaš na jugu Ukrajine, saopšteno je danas iz generalštaba ukrajinske vojske. U saopštenju se navodi da su ruske snage koristile taj most za obezbeđivanje vojne logistike između Krima i ruskih vojnih jedinica na južnom delu fronta, prenosi Tanjug. Pored toga, u Zaporoškoj oblasti, u Dolinskom području, ukrajinske snage su pogodile
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