Vićenco Montela: Očekivanja naše nacije bila su ogromna

Naveo je da je njegova selekcija imala mnogo šuteva i prilika u dva kola na SP, istakavši da mu nije jasno kako Turska nije postigla gol

Selektor fudbalske reprezentacije Turske Vićenco Montela izjavio je danas da su svi u timu veoma razočarani nakon eliminacije sa Svetskog prvenstva i dodao da su očekivanja javnosti u Turskoj bila ogromna. Fudbaleri Turske poraženi su u San Francisku od selekcije Paragvaja rezultatom 1:0 u drugom kolu grupe B na SP i tako su ostali bez šanse da prođu u nokaut fazu. „Veoma smo razočarani, žao mi je. Očekivanja naše nacije bila su ogromna, a i naša očekivanja su bila