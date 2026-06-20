Vićenco Montela: Očekivanja naše nacije bila su ogromna

Politika pre 2 sata
Vićenco Montela: Očekivanja naše nacije bila su ogromna

Naveo je da je njegova selekcija imala mnogo šuteva i prilika u dva kola na SP, istakavši da mu nije jasno kako Turska nije postigla gol

Selektor fudbalske reprezentacije Turske Vićenco Montela izjavio je danas da su svi u timu veoma razočarani nakon eliminacije sa Svetskog prvenstva i dodao da su očekivanja javnosti u Turskoj bila ogromna. Fudbaleri Turske poraženi su u San Francisku od selekcije Paragvaja rezultatom 1:0 u drugom kolu grupe B na SP i tako su ostali bez šanse da prođu u nokaut fazu. „Veoma smo razočarani, žao mi je. Očekivanja naše nacije bila su ogromna, a i naša očekivanja su bila
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