Sindikat GSP: Za 24 sata prijavljena 143 vozila u kojima ne radi klima u Beogradu

Prvog dana rada portala za prijavu neuključivanja klima uređaja u vozilima javnog gradskog prevoza pristigle su 143 prijave građana, saopštili su danas iz sindikata „Centar“ – Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) „Beograd“ i Udruženja korisnika javnog prevoza Beograda. „Ovoliki broj prijava građana da se klima uređaji ne uključuju, koji je pristigao već prvog dana od kada je na portalu ‘Zajedno na putu’ omogućena takva opcija, jeste potvrda da je pokretanje ovakve