Dragoljub Popović: Ne vidim na čemu bi mogla da se zasnuje optužnica za navodnu simulaciju zvučnog topa

Radio 021 pre 3 sata  |  N1
Dragoljub Popović: Ne vidim na čemu bi mogla da se zasnuje optužnica za navodnu simulaciju zvučnog topa

Bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava Dragoljub Popović kazao je da za sada nama dokaza da bi Više javno tužilaštvo moglo da podigne optužnicu povodom navodne simulacije upotrebe zvučnog topa. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

On smatra da su tvrdnje tužilaštva nejasne, upozorava da bi eventualni sudski postupak teško mogao da zanemari brojna svedočenja građana i medicinsku dokumentaciju, te ocenjuje da ceo slučaj ima i političku dimenziju, piše N1. Govoreći o saopštenju Višeg javnog tužilaštva, u kojem se navodi da se sumnja da su studenti dva meseca pre 15. marta 2025. godine na jednom sastanku planirali simulaciju zvučnog topa na protestu, kaže da ga nije razumeo i da smatra da je
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