Na pomolu teška diplomatska kriza između Poljske i Ukrajine?

Odluka poljskog predsednika Karola Navrockog da ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom oduzme najviše odlikovanje Poljske verovatno će izazvati tešku diplomatsku krizu između ove dve zemlje. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Tenzije između Varšave i Kijeva rastu već skoro mesec dana, i sada je došlo do eskalacije. Poljski predsednik Karol Navrocki je u petak objavio odluku da svom ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom oduzme najviše odlikovanje svoje zemlje, Orden belog orla. Navrocki je naveo da ovim činom želi da zaštiti istorijsko sećanje i dostojanstvo državnih simbola, piše Dojče vele. Ovaj potez bi mogao da gurne odnose dve susedne zemlje u duboku diplomatsku krizu, i to samo