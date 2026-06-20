Studentski protest danas startuje na turbo kružnom toku: Pogledajte šta je sve u planu

Skup na koji su pozvali studenti u blokadi novosadskih fakulteta održava se danas, 20. juna, u Novom Sadu. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Građani su pozvani da se okupe na turbo kružnom toku, odnosno na raskrsnici Fruškogorske i Bulevara cara Lazara. Već od 14.30 biće postavljeni štandovi Zborova građana i radne jedinice Student u svakom selu. Iako je prethodno bilo najavljeno da će glavni deo programa početi u 17.30 časova, jedna od studentkinja za N1 je izjavila da je u planu i protestna šetnja, te da se govori očekuju od 18 časova. O čemu će biti reči? Student Pravnog fakulteta Kosta Golubović