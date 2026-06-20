Svađa Trampa i Meloni: Nova razmena komentara i kritike tuđeg rejtinga

Radio 021 pre 50 minuta  |  Beta
Svađa Trampa i Meloni: Nova razmena komentara i kritike tuđeg rejtinga

Tramp ponovio tvrdi da ga je italijanska premijerka Đorđa Meloni više puta molila da se slika sa njim tokom samita G7 kako bi poboljšala svoj rejting. Meloni mu je odgovorila da porazmisli o sopstvenom rejtingu. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

"Što se tiče moje popularnosti, to što sam Vaš prijatelj nije doprinelo tome, i to ne zavisi od mog odnosa sa Vama, već od moje sposobnosti da zaštitim nacionalne interese. U svakom slučaju, moja popularnost nije Vaša stvar, savetujem Vam da se fokusirate na svoju", napisala je Meloni na Instagramu kao odgovor na raniju Trampovu objavu. On je ranije danas na svojoj društvenoj mreži Trut soušal napisao da ga je Meloni više puta preklinjala za fotografiju sa njim, a
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Tramp zapretio uvođenjem taksi u Ormuskom moreuzu ako propadne sporazum s Iranom

Tramp zapretio uvođenjem taksi u Ormuskom moreuzu ako propadne sporazum s Iranom

Insajder pre 25 minuta
Ponovo se zakuvalo na bliskom istoku: Tramp objavio ozbiljnu pretnju: "Ako propadne sporazum..."

Ponovo se zakuvalo na bliskom istoku: Tramp objavio ozbiljnu pretnju: "Ako propadne sporazum..."

Blic pre 25 minuta
Tramp zapretio Iranu: "Platićete prolaz kroz Ormuz"

Tramp zapretio Iranu: "Platićete prolaz kroz Ormuz"

B92 pre 30 minuta
Anđeo čuvar Tramp: "Amerika bi mogla da naplaćuje taksu za prolaz Ormuskim moreuzom"

Anđeo čuvar Tramp: "Amerika bi mogla da naplaćuje taksu za prolaz Ormuskim moreuzom"

Telegraf pre 50 minuta
Tramp opet preti: Uvešću takse u Ormuzu ako propadne sporazum s Iranom

Tramp opet preti: Uvešću takse u Ormuzu ako propadne sporazum s Iranom

Večernje novosti pre 25 minuta
"To se tebe ne tiče, bolje gledaj sebe" Bukti sukob Trampa i Meloni: Stigao odgovor koji će razbesneti Donalda

"To se tebe ne tiče, bolje gledaj sebe" Bukti sukob Trampa i Meloni: Stigao odgovor koji će razbesneti Donalda

Blic pre 2 sata
Melonijeva odgovorila Trampu na nove prozivke: Gledaj svoja posla - Italija ostaje suverena zemlja

Melonijeva odgovorila Trampu na nove prozivke: Gledaj svoja posla - Italija ostaje suverena zemlja

Večernje novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GoogleGuglĐorđa Meloni

Svet, najnovije vesti »

Tramp preti da će uvesti američku taksu u Ormuskom moreuzu ako pregovori sa Iranom propadnu

Tramp preti da će uvesti američku taksu u Ormuskom moreuzu ako pregovori sa Iranom propadnu

Danas pre 5 minuta
Devet osoba i dalje kritično nakon sudara vozova u blizini Bedforda

Devet osoba i dalje kritično nakon sudara vozova u blizini Bedforda

Danas pre 1 sat
Ubijen snimatelj Al Džazire u izraelskom vazdušnom napadu

Ubijen snimatelj Al Džazire u izraelskom vazdušnom napadu

Danas pre 1 sat
I bivši ukrajinski predsednik Viktor Juščenko se odriče poljskog Ordena belog orla

I bivši ukrajinski predsednik Viktor Juščenko se odriče poljskog Ordena belog orla

Danas pre 1 sat
Italiji za sada nedostaju dokazi za suđenje u istrazi snajperskog turizma u Sarajevu

Italiji za sada nedostaju dokazi za suđenje u istrazi snajperskog turizma u Sarajevu

Danas pre 2 sata