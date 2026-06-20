Svađa Trampa i Meloni: Nova razmena komentara i kritike tuđeg rejtinga

Tramp ponovio tvrdi da ga je italijanska premijerka Đorđa Meloni više puta molila da se slika sa njim tokom samita G7 kako bi poboljšala svoj rejting. Meloni mu je odgovorila da porazmisli o sopstvenom rejtingu. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

"Što se tiče moje popularnosti, to što sam Vaš prijatelj nije doprinelo tome, i to ne zavisi od mog odnosa sa Vama, već od moje sposobnosti da zaštitim nacionalne interese. U svakom slučaju, moja popularnost nije Vaša stvar, savetujem Vam da se fokusirate na svoju", napisala je Meloni na Instagramu kao odgovor na raniju Trampovu objavu. On je ranije danas na svojoj društvenoj mreži Trut soušal napisao da ga je Meloni više puta preklinjala za fotografiju sa njim, a