UŽIVO VIDEO Studentski skup u Novom Sadu: Počela obraćanja

Radio 021 pre 8 minuta  |  021.rs
UŽIVO VIDEO Studentski skup u Novom Sadu: Počela obraćanja

Počinje skup u Novom Sadu na koji su pozvali studenti. Građani se okupljaju na turbo kružnom toku, a kolene stižu iz Limanskog parka i Kampusa. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

18.05 - Studentkinja Teodora Vukša poručila je da se u prethodnih godinu i po dana promenilo mnogo toga, kao i da su građani mogli da gledaju afere koje se nižu bez kraja, a da je odgovornost izostajala. "A Novi Sad je sve to osetio posebno teško. Pad nadstrešnice bio je trenutak nakon kog ništa više nije moglo da bude isto. Bio je to trenutak koji je potvrdio sve što građani ove zemlje osećaju, da korupcija nije apstraktan fenomen, da posledice koruptivnog sistema
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