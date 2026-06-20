Kristi razočaran zbog poraza od Maroka na Svetskom prvenstvu

Radio sto plus pre 1 sat
Kristi razočaran zbog poraza od Maroka na Svetskom prvenstvu

“Da smo igrali još pet minuta, možda bismo ih sustigli.

Frustrirajuće je. Početak utakmice nije bio baš onakav kakav smo planirali. Bilo bi lako izgubiti glavu i juriti rezultat, pa da nam se igra raspadne. Ali ograničili smo ih na vrlo malo prilika u drugom poluvremenu i počeli smo da igramo naš fudbal”, rekao je Kristi za Bi-Bi-Si (BBC) Škotska. Fudbaleri Škotske izgubili su danas od Maroka 0:1, u utakmici drugog kola Grupe C na Svetskom prvenstvu. Škotska je primila gol posle 70 sekundi, kada je strelac bio Ismael
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