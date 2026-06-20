Lekar i medicinska sestra iz Skoplja pokušali da prokrijumčare botoks u poštanskoj pošiljci

“Lekar i medicinska sestra želeli su da prokrijumčare ukupno 199 bočica botoksa u vrednosti od 615.000 denara (10.000 evra) u poštanskoj pošiljci deklarisane kao kozmetičke uzorke, ukupne vrednosti 80 dolara.

Protiv njih su podnete krivične prijave tužilaštvu u Skoplju zbog počinjenih krivičnih dela ‘krijumčarenje’ i ‘carinska prevara”, navodi se u saopštenju. Precizira se da su taj slučaj otkrili carinski službenici Carinske ispostave “Skoplje 1” tokom detaljne kontrole poštanske pošiljke deklarisane za uvozno carinjenje, za koju je priložena faktura sa navedenih 10 uzoraka kozmetike. “Carinici su prilikom otvaranja pošiljke otkrili 199 bočica botoksa, koji se koristi