Lekar i medicinska sestra iz Skoplja pokušali da prokrijumčare botoks u poštanskoj pošiljci

Radio sto plus pre 2 sata
Lekar i medicinska sestra iz Skoplja pokušali da prokrijumčare botoks u poštanskoj pošiljci

“Lekar i medicinska sestra želeli su da prokrijumčare ukupno 199 bočica botoksa u vrednosti od 615.000 denara (10.000 evra) u poštanskoj pošiljci deklarisane kao kozmetičke uzorke, ukupne vrednosti 80 dolara.

Protiv njih su podnete krivične prijave tužilaštvu u Skoplju zbog počinjenih krivičnih dela ‘krijumčarenje’ i ‘carinska prevara”, navodi se u saopštenju. Precizira se da su taj slučaj otkrili carinski službenici Carinske ispostave “Skoplje 1” tokom detaljne kontrole poštanske pošiljke deklarisane za uvozno carinjenje, za koju je priložena faktura sa navedenih 10 uzoraka kozmetike. “Carinici su prilikom otvaranja pošiljke otkrili 199 bočica botoksa, koji se koristi
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Carinska uprava Severne Makedonije: Sprečeno krijumčarenje botoksa, krivična prijava lekaru i medicinskoj sestri

Carinska uprava Severne Makedonije: Sprečeno krijumčarenje botoksa, krivična prijava lekaru i medicinskoj sestri

Insajder pre 38 minuta
Lekar i medicinska sestra iz Skoplja pokušali da prokrijumčare botoks u poštanskoj pošiljci

Lekar i medicinska sestra iz Skoplja pokušali da prokrijumčare botoks u poštanskoj pošiljci

N1 Info pre 23 minuta
Lekar i medicinska sestra iz Skoplja pokušali da prokrijumčare botoks u poštanskoj pošiljci

Lekar i medicinska sestra iz Skoplja pokušali da prokrijumčare botoks u poštanskoj pošiljci

Beta pre 2 sata
Lekar i medicinska sestra iz Skoplja pokušali da prokrijumčare botoks u poštanskoj pošiljci

Lekar i medicinska sestra iz Skoplja pokušali da prokrijumčare botoks u poštanskoj pošiljci

Serbian News Media pre 2 sata
Lekar i medicinska sestra iz Skoplja pokušali da prokrijumčare botoks poštom

Lekar i medicinska sestra iz Skoplja pokušali da prokrijumčare botoks poštom

Radio 021 pre 1 sat
Lekar i medicinska sestra iz Skoplja pokušali da prokrijumčare botoks u poštanskoj pošiljci

Lekar i medicinska sestra iz Skoplja pokušali da prokrijumčare botoks u poštanskoj pošiljci

Nova pre 1 sat
Lekar i medicinska sestra iz Skoplja pokušali da prokrijumčare botoks u poštanskoj pošiljci

Lekar i medicinska sestra iz Skoplja pokušali da prokrijumčare botoks u poštanskoj pošiljci

Pravo u centar pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BotoksSkopljeTužilaštvoDolar

Društvo, najnovije vesti »

Carinska uprava Severne Makedonije: Sprečeno krijumčarenje botoksa, krivična prijava lekaru i medicinskoj sestri

Carinska uprava Severne Makedonije: Sprečeno krijumčarenje botoksa, krivična prijava lekaru i medicinskoj sestri

Insajder pre 38 minuta
Lekar i medicinska sestra iz Skoplja pokušali da prokrijumčare botoks u poštanskoj pošiljci

Lekar i medicinska sestra iz Skoplja pokušali da prokrijumčare botoks u poštanskoj pošiljci

N1 Info pre 23 minuta
Društvo psihologa Srbije o Jovinoj gimnaziji: Zaštititi mentalno zdravlje učenika pri donošenju novih mera

Društvo psihologa Srbije o Jovinoj gimnaziji: Zaštititi mentalno zdravlje učenika pri donošenju novih mera

Insajder pre 13 minuta
Advokat Lakić: Tužilaštvo nema nijedan dokaz da je simulirana upotreba zvučnog topa

Advokat Lakić: Tužilaštvo nema nijedan dokaz da je simulirana upotreba zvučnog topa

Beta pre 29 minuta
Porodične priče

Porodične priče

Danas pre 34 minuta