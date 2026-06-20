Da li je ovo jedini način da se izbegnu gužve ka Grčkoj: Nikolići prošli granicu za samo deset minuta, a do Platamona stigli za sedam sati - evo i kako (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 3 sata
Da li je ovo jedini način da se izbegnu gužve ka Grčkoj: Nikolići prošli granicu za samo deset minuta, a do Platamona stigli…

Platamon - Kilometarske kolone i višesatna čekanja na putu ka Grčkoj ovih dana mnogim turistima pretvaraju početak odmora u pravi pakao.

Na najprometnijem graničnom prelazu Evzoni zadržavanja traju i duže od tri sata, a dodatnu zabrinutost izaziva i primena EES sistema (Entry/Exit System), novog sistema evidentiranja ulazaka i izlazaka iz Evropske unije. Međutim, iskustvo jedne srpske porodice pokazalo je da trenutno postoji samo jedan način da izbegnete gužve i sačuvate živce – putovanje tokom noći. Ivan Nikolić krenuo je sa porodicom ka grčkom letovalištu Platamon u kasnim večernjim satima i
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