Pronađeno privremeno rešenje za najveću ekološku krizu u Sjenici: Otpsad ide u Drugliće, ali potrebno i sistemsko delovanje da se veliki problem trajno reši (FOTO)

RINA pre 1 sat
Pronađeno privremeno rešenje za najveću ekološku krizu u Sjenici: Otpsad ide u Drugliće, ali potrebno i sistemsko delovanje da…

Sjenica – Nakon nekoliko jako teških i napetih dana i najveće ekološke krize koja je u poslednjih dvadeset godina pogodila Sjenicu, konačno je pronađeno rešenje za odlaganje otpada iz ove opštine.

Prema postignutom sporazumu, deo komunalnog otpada iz Sjenice biće privremeno odlagan na nesanitarnoj deponiji Druglići, dok će se preostale količine odlagati u opštinama sa kojima je uspostavljena saradnja. Ova mera stupa na snagu odmah i važiće narednih 30 dana. U tom periodu lokalna samouprava u Sjenici obavezala se da intenzivira aktivnosti na pronalaženju i realizaciji trajnog rešenja za odlaganje otpada. Kako je saznajemo, privremeni model uveden je kako bi
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