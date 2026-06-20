RHMZ upozorio na pljuskove, grmljavinu i moguću pojavu grada

RINA pre 8 sati
RHMZ upozorio na pljuskove, grmljavinu i moguću pojavu grada

BEOGRAD - Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na izražene grmljavinske procese koji se u Srbiji očekuju 21. i 22. juna, piše Blic.

Prema upozorenju RHMZ-a, u naredna dva dana očekuju se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, a moguća je i kratkotrajna pojava grada. U nedelju kasno posle podne nestabilno vreme najpre se očekuje u Bačkoj i Banatu. U ponedeljak se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom očekuju i u Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Posebno upozorenje izdato je i za područje Beograda, gde se u ponedeljak sredinom dana i posle podne u pojedinim delovima grada očekuju
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