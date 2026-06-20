Deseti dan Mundijala - Nemci protiv Obale Slonovače za prvo mesto u grupi

RTS pre 31 minuta
Deseti dan Mundijala - Nemci protiv Obale Slonovače za prvo mesto u grupi

Borba za plasman u nokaut fazu Mundijala je u toku. U mečevima u grupama F i E nastupiće evropske selekcije. Derbi će odigrati Holandija i Švedska u 19 časova, dok će se Nemačka i Obala Slonovače boriti za prvo mesto u grupi u 22.00. U nedelju u dva sata posle ponoći Kurasao će pokušati da dođe do istorijskih bodova protiv Ekvadora, dok će u šest Japan probati da opravda ulogu favorita protiv Tunisa.

Ančeloti: Nejmar spreman za Škote Selektor fudbalske reprezentacije Brazila Karlo Anćeloti izjavio je posle pobede protiv Haitija da je njegova ekipa uradila dobar posao i dodao da očekuje da Nejmar bude spreman za utakmicu protiv Škotske na Svetskom prvenstvu. Tanjug/AP Photo Yuki Iwanmura Švedska za overu prvog mesta, Holandija za hvatanje ritma Grupa F posle prvog kola nije donela poredak kakav je bio očekivan. Na vrhu je Švedska sa tri boda, Japan i Holandija
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