Evropski derbi u Hjustonu - Holandija protiv Švedske (RTS 1, 19.00)

RTS pre 53 minuta
Evropski derbi u Hjustonu - Holandija protiv Švedske (RTS 1, 19.00)

Reprezentacije Holandije i Švedske sastaju se u 19.00 u Hjustonu u okviru drugog kola grupe F na Svetskom prvenstvu. Tok meča iz časa u čas i najzanimljivije detalje možete pratiti na našem portalu.

Grupa F posle prvog kola nije donela rasplet koji su mnogi očekivali. Na čelu tabele nalazi se Švedska sa tri boda, Japan i Holandija imaju po jedan, dok je Tunis bez bodova na poslednjoj poziciji. Šveđani su priredili jednu od najubedljivijih partija dosadašnjeg toka šampionata i deklasirali Tunis rezultatom 5:1. Skandanavska selekcija je već do poluvremena stekla osetnu prednost i poslala jasnu poruku konkurentima da ima visoke ambicije na ovom Mundijalu. U
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Raspored Mundijala (10. dan): Duel Nemačke i Obale Slonovače u centru pažnje, Ekvador i Japan veliki favoriti u svojim mečevima…

Raspored Mundijala (10. dan): Duel Nemačke i Obale Slonovače u centru pažnje, Ekvador i Japan veliki favoriti u svojim mečevima

Danas pre 43 minuta
Fudbaleri Turske eliminisani sa Svetskog prvenstva posle poraza od Paragvaja

Fudbaleri Turske eliminisani sa Svetskog prvenstva posle poraza od Paragvaja

Nedeljnik pre 38 minuta
Fudbaleri Maroka pobedili Škotsku na Svetskom prvenstvu

Fudbaleri Maroka pobedili Škotsku na Svetskom prvenstvu

Nedeljnik pre 32 minuta
Fudbaleri Brazila ubedljivi protiv Haitija na Svetskom prvenstvu

Fudbaleri Brazila ubedljivi protiv Haitija na Svetskom prvenstvu

Nedeljnik pre 32 minuta
Turska eliminisana sa Svetskog prvenstva posle poraza od Paragvaja

Turska eliminisana sa Svetskog prvenstva posle poraza od Paragvaja

Radio 021 pre 43 minuta
Brazil upalio motore, ali platio veliku cenu: Povreda koja može odrediti sudbinu Selesaa na Mundijalu!

Brazil upalio motore, ali platio veliku cenu: Povreda koja može odrediti sudbinu Selesaa na Mundijalu!

Hot sport pre 17 minuta
Turskoj malo najjefitniji crveni karton u istoriji Mundijala: Paragvaj sa desetoricom upisao pobedu!

Turskoj malo najjefitniji crveni karton u istoriji Mundijala: Paragvaj sa desetoricom upisao pobedu!

Hot sport pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoRTSHolandijaTunisJapanŠvedskaderbi

Sport, najnovije vesti »

Ako ste prespavali spektakl, obavezno ovo pogledajte! Svašta smo videli u ludoj utakmici Turske i Paragvaja!

Ako ste prespavali spektakl, obavezno ovo pogledajte! Svašta smo videli u ludoj utakmici Turske i Paragvaja!

Kurir pre 3 minuta
Bivši osvajač Mundijala i šampion Evrope tvrdi: „Ovo Svetsko prvenstvo je fijasko za fudbal“

Bivši osvajač Mundijala i šampion Evrope tvrdi: „Ovo Svetsko prvenstvo je fijasko za fudbal“

Danas pre 13 minuta
Raspored utakmica SP za subotu: Igraju Holandija - Švedska i Nemačka - Obala Slonovače

Raspored utakmica SP za subotu: Igraju Holandija - Švedska i Nemačka - Obala Slonovače

Radio 021 pre 48 minuta
Raspored Mundijala (10. dan): Duel Nemačke i Obale Slonovače u centru pažnje, Ekvador i Japan veliki favoriti u svojim mečevima…

Raspored Mundijala (10. dan): Duel Nemačke i Obale Slonovače u centru pažnje, Ekvador i Japan veliki favoriti u svojim mečevima

Danas pre 43 minuta
Fudbaleri Turske eliminisani sa Svetskog prvenstva posle poraza od Paragvaja

Fudbaleri Turske eliminisani sa Svetskog prvenstva posle poraza od Paragvaja

Nedeljnik pre 38 minuta