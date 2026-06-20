Evropski derbi u Hjustonu - Holandija protiv Švedske (RTS 2, 19.00)

RTS pre 14 minuta
Evropski derbi u Hjustonu - Holandija protiv Švedske (RTS 2, 19.00)

Reprezentacije Holandije i Švedske sastaju se u 19.00 u Hjustonu u okviru drugog kola grupe F na Svetskom prvenstvu. Tok meča iz časa u čas i najzanimljivije detalje možete pratiti na našem portalu.

Grupa F posle prvog kola nije donela rasplet koji su mnogi očekivali. Na čelu tabele nalazi se Švedska sa tri boda, Japan i Holandija imaju po jedan, dok je Tunis bez bodova na poslednjoj poziciji. Šveđani su priredili jednu od najubedljivijih partija dosadašnjeg toka šampionata i deklasirali Tunis rezultatom 5:1. Skandanavska selekcija je već do poluvremena stekla osetnu prednost i poslala jasnu poruku konkurentima da ima visoke ambicije na ovom Mundijalu. U
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